27日，韓國政府表示，新冠疫情爆發後嚴重衝擊當地人力市場，使得2020年擁有學士、碩士甚至博士學歷的韓國新鮮人，畢業後的就業率也降至歷史最低。
這些高學歷的韓國畢業生，2020年的就業率僅65.1%，這是自從2011年開始編撰此數據以來最低。
此統計中，2019年8月至2020年2月，全韓此類畢業高材生共有約55.35萬人。其中，僅65.1%有找到工作，比疫前2019年的67.1%，還要再少兩個百分點。
韓國政府承認，因為全球受到新冠病毒影響，經濟有太多不確定因素，所以剛畢業的年輕人不太好找工作。
韓國政府也統計，2020年在有提供醫療福利公司工作的大學，以及研究所畢業生，全部平均月收入在263萬韓元，約2217美元，比2019年的260萬韓元多增加33000韓元。
其中，大學畢業的平均月薪在244萬韓元，研究所的則有449萬韓元。
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