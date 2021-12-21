周二公布的一項調查數據顯示，由於Omicron變異株病毒的蔓延，給歐洲最大經濟體帶來陰影，預計德國消費者信心在明年初將進一步下降。

GfK研究所表示，展望一月的消費者信心指數從此前的-1.8降到-6.8。該指數是基於對2000名德國人的調查，詢問他們對下個月的消費信心。

該一月的讀數為自六月以來的新低，路透的預期為-2.5。

Gfk經濟學家Rolf Buerkl說，第四波新冠疫情的高度傳染力已經對許多零售商帶來壓力。

德國在12月初開始禁止未接種疫苗者進入非必要商店和設施，試圖遏止Omicron的擴散。

另外對已接種疫苗者和康復者另有進一步管制措施，也衝擊了聖誕節的商業活動。

Buerkl說，在Omicron迅速傳播之下，明年初的信心前景也不被看好；另外德國的高通膨，也進一步打擊了消費者信心。

聯邦總理蕭茲(Olaf Scholz)預計在周二晚間的會議上討論，並宣布更多防疫限制措施。