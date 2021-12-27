日本11月零售額升幅超出預期，歸功於該月新冠病毒確診人數減少，帶動消費者提高商品與服務支出。

日本官方27日（周一）公布，11月零售額年增1.9％，高於經濟學家估的1.7％，也優於10月增幅0.9％。拜商品價格上漲所賜，燃料銷售較去年同期勁升29.2％，支撐整體零售趨勢。

不過由於Omicron變種病毒傳播，使得消費力帶動復甦前景仍然不明，目前Omicron在日本最大城市迅速蔓延。

儘管目前日本政府表示不考慮立即實施限制，但經濟學家認為風險猶在，倘若感染人數驟增，消費力勢必備受壓抑。