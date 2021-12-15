智易(3596)有鑒於2022年網路頻寬、規格升級需求持續加大，5G也會開始放量，智易在三大市場持續成長加持下，明年營收再拚雙位數成長、甚至挑戰400億元大關，今(15)日接近午盤攻上漲停鎖住。

智易累計前三季營收286.5億元、年增加14.39%，每股盈餘6.4元、年增加10%，智易預估今年第四季會和第三季表現持平。

智易看好明年在光纖寬頻、WiFi6、5G等領域均具有成長動能，5G更是重要驅動引擎，明年進入真正放量的一年，FWA明年量會有不錯成長，全年營收會繼續維持兩位數成長，目前訂單能見度已經看到明年第四季，力拚優於同業，不僅如此，假設明年料況順利，法人更看好，全年營收將飛越四百億元大關。

在市場占比上，智易也持續調整，過去歐洲占比一半以上，明年業績繼續成長，但占比會降至4成多，美洲、亞太區域占比預估各為3成多和2成左右。

面對缺料，智易預估，第四季到明年上半年的料況還是很吃緊，但明年狀況會越來越好，公司也持續優化產品組合，與客戶溝通。