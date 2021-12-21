工業電腦廠凌華(6166)營運雖續受零組件缺料及出貨遞延影響，今年營收預期與去年相當，但第四季營運將自第三季谷底溫和回升。由於訂單能見度至明年上半年均相當良好，公司預期明年營運將谷底翻身，營收力拚繳出雙位數成長。

凌華股價10月底觸及71元的半年高點，隨後一路震盪拉回61.5元，今（21）日開高上漲1.95％至62.7元，隨後漲勢雖拉回、仍持穩平盤之上，已見止跌回升跡象。三大法人近期持續偏空操作，上周合計賣超40張、昨（20）日續賣超17張。

凌華全球財務長鄒大智表示，第四季至明年上半年的訂單能見度均相當良好，業績成長趨勢明確。真正的挑戰仍在供應鏈，第四季復甦動能較先前預期弱，主因出貨進度遞延影響，今年全年營收估與去年相當，獲利則將難逃衰退。

不過，凌華對明年營運成長維持樂觀，鄒大智表示，凌華目前訂單達交率約7～8成，將致力今年已收單但遞延出貨的訂單陸續出貨，目前預期明年首季營收有望與第四季相當，明年各地區及事業群均具成長契機，全年營運將谷底翻身、營收力拚達雙位數成長。

同時，凌華因應發展規畫調整內部組織架構，將過去的功能性組織轉變為事業群組織，區分為邊緣AI、邊緣可視應用、自主移動等3事業部運作，藉此可使公司對未來相關應用成長趨勢更清晰，對市場的掌握度亦可望提升。