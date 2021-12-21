受惠半導體廠擴產，鴻海集團半導體設備廠京鼎(3413)第四季業績再挑戰新高，今年營運也確立再締新猷；另外，將辦理不超過880萬股的私募增資，將引進策略性投資股東，傳出有可能是京鼎的美系設備龍頭大客戶入股，再度激勵股價表現。

京鼎11月10日董事會決議，將辦理上限880萬股的私募，對象以策略性投資人為限，對未來營運可產生直接或間接助益。惟目前尚無已洽定之應募人。京鼎將在12月30日舉行股東臨時會，討論此私募現增發行新股案。

京鼎本次預計私募股數不超過880萬股；市場傳出，公司最大客戶、美系設備大廠可能入股，若認足此次私募，將佔京鼎增資後股本的9%，成為京鼎第2大股東。私募後，公司股本將由目前近8.77億元增加為9.65億元。

受惠半導體廠擴產，京鼎11月合併營收攀升至11.14億元，創次高，月增4.84%，年增33.77%；第四季旺季可望帶動營收續挑戰新高，今年1~11月營收110.61億元，已超越歷年全年之表現，年增22.05%，今年營運確定將再創新高紀錄。

京鼎第三季以及前三季營運均創新高；第四季產業續旺，單季營收將再挑戰新高。展望明年，隨著半導體廠擴產未歇加上公司竹南新廠加入貢獻，法人預估公司業績可望再挑戰年增雙位數成長並再創新高。

受惠美系半導體設備龍頭的強勁需求，京鼎今年第三季營收31.82億元，年增19.86%，EPS 4.88元，創單季新高。第四季業績有機會再小增，今年業績確立創新高紀錄。

展望2022年，可望持續受惠半導體廠擴產，加上竹南新廠加入貢獻，該新廠預計在2022年第一季試產，明年下半年貢獻加溫，可望將帶動公司2022年營運續拚雙位數成長，並挑戰賺進兩個股本。