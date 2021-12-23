台積電(2330)股價重新站穩600元大關，台積電明年資本支出預估仍在高檔，有利台廠供應鏈明年上半年業績可望淡季不淡；此外，SEMICON Taiwan 2021國際半導體展將於下周二登場，增添產業話題性。

美股半導體設備股股價走揚，加上台積電強勢，台廠供應鏈包括京鼎(3413)、家登(3680)、帆宣(6196)、辛耘(3583)等全數上漲。

鴻海集團半導體設備廠京鼎將辦理不超過880萬股的私募增資，將引進策略性投資股東，傳出有可能是京鼎的美系設備龍頭大客戶入股。京鼎將在下周四(12月30日)舉行股東臨時會，討論此私募現增發行新股案。

受惠半導體廠擴產，京鼎、家登、帆宣、辛耘等公司第四季業績將可望再挑戰新高，今年營收也確立再締新猷。

SEMICON Taiwan 2021國際半導體展將於12月28日至30日在南港展覽館一館盛大展開。聚焦化合物半導體、異質整合、智慧製造、綠色製造等四大主題、匯聚650個展商與超過2150個攤位，並將於開展首日及次日舉辦多場產業熱門議題及技術趨勢分享活動。

此外，際半導體產業協會（SEMI）公布，北美半導體設備製造商11月出貨金額攀高，達39.3億美元，改寫歷史新高紀錄。SEMI統計，北美半導體設備製造商11月出貨金額達39.3億美元，月增5%，較去年同期增加50.6%，並超越7月創下的史上最高紀錄38.6億美元。SEMI表示，儘管供應鏈挑戰持續存在，不過半導體產業依然有前所未見的亮麗表現。11月北美半導體設備製造商出貨金額延續強勁上升趨勢，並創下歷史新高。

SEMI預估，今年全球原始設備製造商（OEM）的半導體製造設備銷售總額可望突破1000億美元，達1030億美元，將創新紀錄，年增44.7%，預計2022年將續攀高至1140億美元，再創新高。

台積電已將今年資本支出調高至300億美元新高，成為帶動全球半導體設備市場今年創新高的推手之一。台積電預計未來3年將投入1000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發，持續推動明年半導體製造設備銷售增加。