台股封關前夕攻上萬八持續創新高，交出連續3年上漲的佳績，根據Yahoo奇摩股市今(29日)公布「2021年度10大熱門台股榜」，貨櫃三雄強勢空降榜單，長榮、陽明聯手擠下台積電，奪下冠、亞軍，包括面板雙虎友達、群創，以及傳產龍頭中鋼，都是散戶今年的最愛。

10大熱門台股榜是根據Yahoo奇摩股市跨螢2021年1月1日至12月27日台股總瀏覽量，回顧2021年度台股，貨櫃三雄是帶動指數衝刺的主因，因此全數進入Yahoo奇摩排行榜，散戶最愛的是長榮，陽明排第2，萬海則拿下第9名。

半導體供應鏈受疫情警戒而大亂，但也變相推動台股晶圓代工業者的營收表現，護國神山台積電、聯電的股價與業績雙漲，分別進入排行榜第3、第4名。

隨著近年數位產品的汰換潮，面板雙虎今年沒缺席，群創位居第5，友達排名第8；接連拿下電動車大廠訂單的鴻海受到航運強勢攻榜影響，僅排名第6。

值得一提的是傳產龍頭中鋼、利基型記憶體大廠華邦電今年業績皆創新高，吸引投資人目光，分別排行第7、第10名。