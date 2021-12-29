新年假期即將到來，美股週二漲跌互見，台股今早在台積電(2330)、聯發科(2454)等電子權值股帶動，開高走高早盤再創18267.97點新高，漲71.16點，但因2021年封關僅剩二個交易日，追價買盤力道不足，盤中漲幅收斂。

市場預期Omicron對全球經濟造成的衝擊將較小，美股周二漲跌互見，道瓊指數創下史上收盤次高。周二收盤，道瓊工業指數漲95.83點或0.26%，為36398.21點，連漲第5個交易日。標普500指數收跌4.84點或0.10%，為4786.35點，從前一日創下的歷史高點略為回落。那斯達克指數跌89.54點或0.56%，收在15781.72點。

美股費城半導體下跌，台積電ADR小跌0.52%，但台積電早盤一度漲3元至618元，帶動台股再攻新高。盤中金融類股指數上揚支撐，電金大型權值股穩揚，台股在今年封關前夕，加權指數攻上18200點之上，再創歷史新高。

美國2021年，雖受到疫情影響，美中貿易也尚未解決，但資金寬鬆加上企業獲利突出，美國四大指數頻創歷史新高，台股挾著今年經濟成長率高達6%以上、上市櫃公司營收衝破40兆，總市值達到62兆，台股也是締造多項歷史紀錄，在臨封關前屢創新高。

明天為2021年封關，預計台股仍將震盪趨堅、類股輪漲，持續挑戰新高。