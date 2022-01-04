台積電今（4日）大漲25元（或3.96%）收在656元，加上昨漲16元（或2.6%），累積兩天漲幅超過6%，引起網友們熱烈討論，有網友好奇盤了一整年的台積電為何突然飆漲？有人猜測代工漲價、法說會行情等，但也有內行人提醒，等到利多浮上檯面，也代表漲勢到頂了。

高盛日前上調台積電目標價至1035元，並評估台積電今年營收和獲利成長幅度可再提高，且供需市況緊俏，成熟製程與先進製程價格可能調漲10%及5%，給予台積電後市正面評價，此外，外界也關注台積電13日的法說會，公司對於未來的展望。

2022年首個交易日，台積電一改先前疲弱走勢，上漲16元（或2.6%）收在631元，隨後美股台積電ADR更出現大漲超過7%的驚人漲幅，成功帶動台積電今（4日）持續上攻，終場收在最高的656元，漲25元（或3.96%），兩天累積漲41元，漲幅逾6%。

此事引起PTT網友們熱烈討論，有網友以「所以台積電的利多是什麼？」為題發文，直言目前並沒有看到利多新聞，猜測有可能是法說會行情、三星或英特爾製程出問題、3nm提前量產或沒有利多的新聞就是利多等消息。

文章吸引網友們紛紛留言，「ASML失火了，機器要等更久」、「找不到利多，但也找不到利空」、「大戶錢多想拉就拉」、「利多不是今天才有，而是今天各法人有共識」、「利多就是盤了一年沒動，盤久反彈。」

不過，有內行人直言，散戶急著找利多，但等到真的找到後反而不會漲了，「散戶看不見的利多才是利多」、「等你知道就會開始跌了」、「何必為漲跌找理由呢」、「可能財報都照法人的預測走吧，所以先進場了」、「利多就是台股要炒上萬八，一定要拉權值股。」