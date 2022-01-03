為了解決無法將產品出口至大陸的困擾，南韓晶片商三星、現代、SK集團及LG等廠有意聯合遊說美國政府，並聘請熟捻相關事務的專業人員，盼能拿到允許出口的關鍵執照。

綜合外媒報導，包括三星在內的韓國廠商點頭赴美生產半導體、車用電池等戰略性物資後，他們也希望華府能給予出口執照，讓他們可以將產品供應給黑名單上的大陸企業，包括華為、中芯國際等。

報導指出，一名LG高層透露，公司正在招聘與華府有連結的美國人，希望能透過此方式加強企業與美國政府的關係。無獨有偶，三星2020年延攬前英特爾首席遊說家Peter Cleveland擔任全球政策及法律事務副總裁，去年也聘請前美國商務部高層Nicholas Montella擔綱政府關係部門總監重責，展現加深與美國政府關係的企圖心。

儘管華為與中芯都被列在貿易黑名單上，但去年美國聯邦眾議院外交關係委員會曾公布一項文件指，從2020年11月至2021年4月，華為與中芯獲得多項技術的出口許可，總金額達1030億美元，當時曾引起華府反中的鷹派人士不滿。

不僅如此，SK海力士今年開始也成立專門處理美國事務的單位，希望能完成90億美元的英特爾NAND型快閃記憶體部門併購案，並厚實與美國政府的關係。