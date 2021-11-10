面對年底四大公投案來勢洶洶，執政黨近期展開全國各地說明會，行政院長蘇貞昌更是率領行政團隊說明政策，力促民眾支持「4個不同意」，民進黨立委莊瑞雄今質疑，蘇院長大力宣傳公投主張，但像是原能會等部會社群平台，點閱率都沒破百，顯見缺乏與民眾互動，呼籲行政團隊要上緊發條，建議辦理各部會評比，加強政策宣傳。行政院發言人羅秉成表示，四大公投政策說明，除衛福部、農委會、經濟部責無旁貸，其他部會也應協助說明政策，這部分會來加強。

行政院發言人羅秉成表示，行政團隊宣傳四大公投案責無旁貸，各部會將加強協助政策說明。（行政院提供）

立法院內政委員會今天審查111年度中央政府總預算案關於行政院部分以及審查行政院「辦理政策宣導相關之廣告彙整表」等2案，邀請行政院祕書長李孟諺、羅秉成等人列席並備詢。

莊瑞雄質詢時指出，四大公投說明並非選舉，各部會應該要上緊發條，包括各部會社群平台應加強與民眾互動，不是只有蘇院長及部會首長在衝，行政團隊都要上緊發條，透過各種管道與民眾說明政策，尤其是反萊豬公投若有閃失，回過頭必須禁止進口，恐變成台灣制裁美國，會產生很大衝擊。

羅秉成答覆，四大公投其中3個是對政策的複決，也有1個是法律原則的創制，行政院是當然反方，有責任也有義務把相關政策論述對外說明，這也是蘇貞昌馬不停蹄到各地宣講四大公投的原因，其他部會在適當情形底下，也應協助說明政府政策，這部分值得加強。

李孟諺強調，四大公投是台灣關鍵一戰，不只是食安問題，也攸關台灣能否走出去、加入國際組織，關係到台灣存亡與未來發展，行政團隊一定會全體總動員，全力宣傳公投立場。