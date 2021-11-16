餐飲業油煙陳情案件數日益增加。市議員黃守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任質詢說，台中市應加強輔導轄區內餐飲業者增設空汙處理設備，並且比照其他縣市提供相關補助，增加誘因，從源頭改善，提升台中市生活空氣品質，也讓餐飲業者與環保局稽查人員不需再為了餐飲空污陳情案疲於奔命。環保局長陳宏益說，針對油煙防制設施補助部分，市府將加速研議規劃。

黄守達指出，考量餐飲業多數集中於都會區，餐飲業污染排放尤其影響緊鄰之都會區居民日常生活，經常引起周遭居民之陳情，行政院環保署在今年發布了《餐飲業空氣污染防制設施管理辦法》，納管全台營業規模達1000平方公尺或300座位數以上的餐飲業，估共1600家。強制一定規模的餐飲業者，須設置及有效操作污染防制設施，這1600家內，台中市就約佔200家。

黄守達說明，其中不乏有縣市提供餐飲油煙防制設備相關補助，高雄市今年就修正公告「高雄市餐飲業者裝設空氣污染管末處理設備補助辦法」，補助轄內登記於零售市場及臨時攤販集中場營業之餐飲攤商以及實體店面餐飲業、百貨公司餐飲業及遊樂園餐飲業，新購增設管末處理設備，最高補助5萬元，租賃設備每月最高1200元；嘉義縣也提供最高4萬元的設置補助；新竹市一案則最高補助5000元；金門縣政府也提供最高2萬元的餐飲空污防制設備補助。

黄守達指出，根據行政院環保署所公佈的公害陳情案件各地區異味污染物累主要污染源統計表，台中市108年整年度的油煙陳情案件就高達3973件。環保局長陳宏益現場也表示，今年的油煙陳情案累計至今粗估超過5000件。

黄守達說，台中市每年的餐飲油煙陳情案件都居高不下。以108年度的案件數來看，高雄油煙陳情案2337件，嘉義縣196件，新竹市251件，金門縣15件，全部都低於台中市，但這些縣市有提供油煙防制設備補助，台中卻沒有相應作為，這樣合理嗎？台中市也應該跟上腳步。

張耀中說，餐飲業未來因應空污防制設施管理辦法需裝設處理設備，在補助金額和對象上，首先要被照顧的是小規模餐飲業，又申請補助時環保局需注意簡化申請手續，讓有需求的小型餐飲業不會因申請繁瑣而放棄申請。

有鑒於市民對生活品質的要求日漸提升，黄守達、謝志忠、張耀中、張玉嬿、王立任要求，台中市應制定「台中市餐飲業者防制設備設置補助作業辦法」提供業者裝設油煙防制設備補助，並加強輔導相關業務。從生活周遭的空污改善做起，讓市民能夠不再受異味污染困擾，也讓這些餐飲業者能夠安心做生意。

環保局長陳宏益表示，公害污染常出現的樣態包括油煙味道、噪音、水汙染、空氣汙染、土水汙染、廢棄物任意棄置等，其中針對餐飲業油煙部分，台中市依法納管約100家大型餐飲業者，並積極輔導業者裝設油煙防制設施；另外，今年1至10月查核中小型餐飲業820家，防制設備裝設率為90.2％，針對油煙防制設施補助部分，市府將加速研議規畫。