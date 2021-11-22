各縣市因應疫情推出配合五倍券的加碼方案，宜蘭縣政府今天（22日）宣布「五告誠意 FUN心遊蘭陽」起跑，從即日起到明年4月30日，只要在宜蘭縣食、宿、遊、購、行5大類別店家消費滿200元，就有機會抽中百萬名車等大獎，縣府還規畫各種獎勵補助，盼能振興宜蘭經濟。

縣府工商旅遊處表示，宜蘭版的振興方案在10月5日已先推出捐贈縣內消費發票，可免費參觀轄管景區展館，今天再宣布「趣遊宜蘭─團體旅遊補助」、「消費滿額抽百萬名車」、「住宿加碼送電子消費抵用券」等措施。

「趣遊宜蘭─團體旅遊補助」是旅行社規畫2天1夜以上的團體旅遊，人數達20人以上，在周一至周四入住宜蘭合法旅宿，同時造訪2處指定行程，如觀光工廠、休閒農場、博物館、原鄉景點等，每名旅客補助250元，每團補助上限1萬元，補助經費200萬元，用罄為止。

「消費滿額抽百萬名車」是在明年4月30日前，使用五倍券、現金、行動支付、信用卡等支付方式，在宜蘭任一食、宿、遊、購、行合法店家消費並取得發票、收據或憑證，單次消費滿200元，到活動網站（https：／／www.5goyilan.tw／）登錄個人資訊等資料，就有機會抽中百萬名車、電動機車、智慧型手機、家電等多項大獎。

「住宿加碼送電子消費抵用券」是今年12月1日起，民眾在周一至周四入住參加配合縣府活動的旅宿一晚，縣府將加碼贈送電子消費抵用券，雙人房500元、4人房1000元，抵用券不分平假日皆可使用，須於明年3月31日前使用完畢。

縣長林姿妙表示，宜蘭縣振興方案配合中央的五倍券，希望能讓宜蘭產業恢復昔日風光，也感謝議員們的大力相挺、支持，縣府推出的振興方案非常重要，業者用心打拚，縣府也會來相挺，盼能與業者一起拚出宜蘭的好經濟。