疫情趨緩，加上各項政策限制鬆綁與振興五倍券的發放，國人出遊意願大增，2022年春節即將到來，無論是返鄉與家人團聚，或安排一趟國內旅遊，都需及早規劃。和運租車宣布自即日起推出春節早鳥優惠，如汽車連續承租達9天，可直接以8折價格租用車輛。

和運租車表示，這波促銷適用於和運租車/和雲行動服務官方網站或電話臨櫃預約春節門市用車，如汽車連續承租達9天，可直接以8折價格租用車輛；承租7至8天可享85折優惠；若連續租車5至6天也有9折優惠，租期越長省越大。同時適用於和運租車全部車款，但機車、貨車除外。

此外，為了保障消費者能夠放心出遊，連續租用5天以上，加購安心服務可享8折加購優惠；現在預約春節早鳥方案，再送1000元和雲行動服務官網租車限量抵用券（2張500元券，數量有限，送完為止）。和運租車全台門市於新春期間一樣提供不間斷的服務，僅除夕當日營業時間至下午5點半。