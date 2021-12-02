萬海航運今（2）日召開法說會，釋出樂觀看待2022年的訊息，在RCEP上路、東南亞各國解封，及歐美市場需求持續成長下，貨櫃運輸仍舊處於供不應求的格局，萬海新造船舶陸續交付，並購入更多二手船舶，有利搶市營運。

萬海今年前三季營收1573.61億元，年增192％；毛利率 56.59％，年增43.05個百分點；營業利益率53.29％，年增 45.50 個百分點；稅後純益692.35億元，年增1848％，前三季EPS為28.37元，創歷史新高。

萬海表示，今年前三季經歷變種病毒於東南亞蔓延、歐美等國疫情反覆，及各地塞港等外在因素，公司迅速調整運力及航線服務更多客戶，現在東南亞疫情趨緩，工廠復工狀況良好；大陸也走出拉閘限電的影響，預計明年春節前亞洲區間貨載需求強勁。

至於美國西南岸地區塞港，航商、政府持續疏導滯留貨櫃，已看到明顯減少37％，但仍需要一段時間才能讓塞港完全紓解。

據Alphaliner及Drewry等專業機構預測，2022年貨櫃運輸市場仍舊供不應求，萬海抱持樂觀態度。