航運股連日來呈現跌深反彈漲勢，上市航運類股指數繼上周大漲7.58％之後，本周到今（8）日為止，只有三個交易日，周線早盤一度大漲超過12％，漲勢十分凌厲，但隨即賣壓湧現，12點過後上市航運類股指數一度殺至接近平盤，投資專家表示，航運股籌碼依然凌亂，二周內強彈約二成，宜提防獲利了結賣壓。
伴隨著第三季財報傳佳績，以及第四季營運旺季持續，外資反手作多，並開始調升目標價，吸引大量資金重返航運股，不過，連日來航運股爆量至二成五以上，今天更近一步攀升至近三成的比重，再加上航運股近二周強彈約二成，逢高有特定賣壓調節。
以近日多頭指標貨櫃三雄及航空雙雄來說，華航今天率先翻黑，長榮航、長榮及陽明都從中紅收斂至在平盤上小漲，萬海也從早盤的最高價203元，於12點過後一度回落至192.5元，等於殺了10.5元，隨後股價約回穩至195元附近、上漲2％。
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