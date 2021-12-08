海巡署海洋巡防總局艦隊分署第三偵緝組主任、組員，2009年以不實單據領取「線民費」用於與共辦案件的警察吃喝，而未依法支付給線民，2014年還將43萬餘元存入帳戶，儼然變成私人「小金庫」。士林地院審結，依偽造文書罪共犯使公務員登載不實，判處翁保守等8人徒刑6月到1年8月不等，均緩刑2年、3年，繳交公庫1萬到10萬，陳柏勳無罪。

法院判決，時任偵緝組小隊長翁保守判刑1年6月緩刑3年繳公庫8萬、組員莊明德判刑1年4月緩刑3年繳公庫4萬、張育維判刑1年2月緩刑3年繳公庫2萬、廖信凱徒刑1年4月緩刑3年繳公庫4萬、許家瑋徒刑1年4月緩刑3年繳公庫4萬、李鴻瑋徒刑6月緩刑2年繳公庫1萬、何宗叡徒刑6月緩刑2年繳公庫1萬，以及2012年到2015年間擔任偵緝組主任葉振盛徒刑1年8月緩刑3年繳公庫10萬。

判決指出，檢察官起訴葉等9人涉犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物，須施以詐術，但葉等人因法規限制，實際支付費用往往不能申報，不能反映辦案需求，只好自行墊支，日積月累下來才會挪用刑事辦案費，葉等人沒有將金錢佔為己有的意圖，未構成貪汙罪。

葉等8人均坦承填寫申請費用確有不實，且自白構成犯罪，士林地院日前審結，依偽造文書罪判刑。