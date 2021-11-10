口譯哥趙怡翔為了護航萊豬，改口「民進黨在野時反萊豬，是在不正確資訊下所做的錯誤決定」，因為「當時國際對於萊劑標準沒有界定」。口譯哥淪為說謊哥，證明了在民進黨要冒出頭，除了有才，還要無德。

CODEX是在2012年7月5日通過萊克多巴胺安全容許量標準，「之後」7月13日柯建銘要求牛豬分離入法；隔年的3月1日蔡英文接受民視訪問說「牛豬分離不能讓步」；然後3月10日蘇貞昌說：「馬總統承諾牛豬分離，說到就要做到，誠信治國，是相當嚴肅的問題」。

事實很清楚，在野的民進黨反對萊豬是一以貫之，絲毫沒有因為「國際標準」而動搖。口譯哥趙怡翔是堂堂倫敦大學碩士畢業，擔任過中華民國駐美代表處政治組組長，這麼傑出優秀的人才，會不知道正確的資訊嗎？當然知道，但為了在民進黨內出頭，為了得到民進黨的提名選議員，口譯哥必須為了黨的立場，而變成「說謊哥」。

趙怡翔不是個案，現在民進黨上上下下開始洗腦「CODEX標準出來後，民進黨就宣布遵照國際標準」，讓人害怕的不是民進黨說謊，而是民進黨說這種Google三分鐘就可以戳破的謊言，但還是能振振有詞，還是可以騙到這麼多人。

在競爭激烈的民進黨要出頭，有才有德是不行的，反而會格格不入。只有像趙怡翔這樣，頂著高學歷的光環，又願意跟趙高一樣指鹿為馬，才能獲得重用。就好像2013年說「政府打死也要擋萊豬」的陳吉仲，現在則是開放萊豬的急先鋒。

相較之下，國民黨就有點「太老實」。民進黨翻出2015年朱立倫也支持「非核家園」，但當年朱立倫很誠實的交代，要推動非核家園，就要增加燃煤發電，也要調高電價，更不能因此而不處理核廢料。

6年過去了，現在證明朱立倫所描述的「非核家園」，完全符合事實。2015年的朱立倫認為「非核」比「減煤」重要，2021年則認為「減煤」更優先於「非核」，朱立倫價值觀的優先順序有所調整，但他對事實的認定，禁得起檢驗。

而蔡英文當年所承諾的非核家園，則是「非核、減煤、不缺電、不漲電價、藻礁永存」，把非核家園形容成「白吃的午餐」，現在證實是一張芭樂票。但開芭樂票的蔡英文卻選贏了說實話的朱立倫，如果台灣的選舉變成比賽誰比較敢說謊，「民主」還能說是台灣的驕傲嗎？

其實民進黨的死忠支持者，也知道民進黨在說謊，只是認為為了對抗中共，為了拉下國民黨，覺得民進黨說謊可以接受。但「抗中保台」到底跟萊豬的反覆有什麼關係呢，民進黨在不同時間點的雙重標準，表示一定有一個時候的自己，是在傷害台灣、欺騙人民。

抗中保台 ，多少罪惡假汝之名而行，再怎麼支持民進黨，用公投給民進黨一些警惕，實在並不為過。

（作者為政治幕僚）

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