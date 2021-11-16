國民黨立委蔣萬安日前街講時被民眾嗆「為什麼開放萊牛，萊豬就不行？」，蔣萬安今表示，根據近年數據資料，國人年平均消費豬肉公斤數遠高於牛肉，這是事實；且政府開放萊豬進口，又始終不願意清楚標示肉品是否含有萊劑，如今更傾全黨之力操作攸關食安的公投案，「我想請問蘇院長，以及民進黨的委員們，真的要罔顧國人及下一代的食安，投下反對票嗎？」

蔣萬安指出，台灣人喜食豬肉，近年國人的年平均消費豬肉公斤數，約是牛肉的5、6倍之多，而政府開放萊豬進口，卻不願意做好清楚標示，未來人民該如何辨識、選擇？他進一步質疑，農委會將萊劑列為禁藥，禁止國內豬農使用，再加上如今不僅教育部不希望孩子吃到萊豬，國防部、警政署也都不希望軍、警吃到萊豬，政府卻執意要開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，讓一般民眾食用，完全沒有道理。

「這些政府都沒辦法說明清楚，人民才需要透過公投的選票，表達捍衛食安的決心！」蔣萬安說，民進黨政府如今是傾全黨之力，花大錢操作公投，但相信民眾眼睛是雪亮的，自己也會持續站上街頭，與民眾面對面溝通、聽取更多意見，呼籲大家1218一定要站出來捍衛食安，投下同意票。