當行政院長蘇貞昌搶言「要拿掃把跟敵人周旋到底」、當外交部長吳釗燮向澳洲媒體高喊「台灣準備與中國作戰」，「台灣是全世界最危險的地方」便成為國際新聞的日常。高官對外引戰口不擇言也就算了，最近超商店員遭攻擊致傷、致死事件一樁接著一樁，社會治安惡化，坐實了台灣是全世界最危險的地方！

桃園市龜山發生超商店員勸導未戴口罩民眾，遭人持刀刺死，上個月台中也發生超商店員勸戴口罩，遭惡人打斷6根肋骨、腦震盪，再上個月屏東一超商女店員遭思覺失調者戳眼失明，更是震驚全台。超商膾炙人口的廣告詞「全家就是你家」，如果家門頻頻出現這麼驚悚的暴力傷人事件，老百姓還能奢望有免於恐懼的自由嗎？

曾幾何時外國人欽羨台灣人享有超商24小時營業，以及布建密度之高之廣的便利性，說是另類的台灣奇蹟也不為過，如今卻成為歹徒情緒發洩、暴力攻擊的對象。可悲的是接二連三出事後，我們的政府是坐視不管、束手無策，還是麻木不仁？

值大夜班的超商店員多是年輕的學生兼職打工，缺乏危機應變能力，超商業者不得不「逆時中」發布不再強制勸導民眾須配戴口罩的訊息，反映出政令宣導無法執行的盲點。這個問題，世界各國民情皆然，為戴不戴口罩大打出手的情形並非台灣獨有，也不是台灣「思覺失調者」特別多，更不是超商店員活該倒楣碰到了。

政府防疫政策漏洞百出、缺乏配套，一旦出包，兩手一攤「不然要怎樣？」陳時中可以違反自己的規定夜宴嗨歌，超商店員為勸導戴好口罩卻枉死？民眾因疫情苦悶、怒火中燒、暴戾之氣怎會不高漲。

看看官員們成天戰中共、戰罷免、戰公投、戰核四、戰藻礁、戰萊豬、戰富二代撞車打人、戰球棒滿天揮舞打砸搶……蘇貞昌啊，不要只會戰、只會衝，台灣都搞到這麼危險了，還不快道歉、快止血、救人啊？

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