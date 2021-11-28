國民黨主席朱立倫今到台北市北投市場進行公投宣講。（張薷攝）

四大公投案12月18日投票，為宣傳鼓勵民眾投下4個同意票，國民黨主席朱立倫今28日出席「1218場 公投全台街講」北投場，朱表示，國民黨對於自己推動的2公投案非常有信心，至於民間推動的2案，也將全力協助跟支持，呼籲全民1218一定要出來投票。

朱立倫今偕同台北市黨部主委黃呂錦茹、市議員汪志冰、張斯綱、陳重文等人，共同在北投市場進行公投宣講，宣講後朱立倫並向攤商問候買菜，而攤商也說，不能讓有毒的萊豬進來台灣，傷害下一代的健康。

朱立倫指出，國民黨提出反萊豬公投，是為了全民及下一代的健康，民進黨要大家吃有毒的豬肉，國民黨反對到底，無論是本土或進口豬，都不能用萊劑；公投與大選同天，省錢又省工，過去民進黨也支持，卻因上次公投失利而翻桌，為了臺灣民主，也希望大家支持公投綁大選。

朱立倫表示，護藻礁是大家的心願，民進黨要破壞臺灣環境，希望大家共同護藻礁、保護地球；另外，台灣目前缺電，重啟核四不是愛核電，而是為了保護臺灣經濟。呼籲民眾4項公投都同意，讓臺灣更美麗。

朱立倫強調，國民黨對於自己推動的2公投案非常有信心，至於民間推動的2案，國民黨會全力協助跟支持﹔民進黨動用府院黨各種資源，透過各種方式製造很多假消息、假新聞，國民黨會在最後過程中呼籲所有環保團體、愛台灣的民眾站出來。