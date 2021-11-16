副總統賴清德16日到中市均安宮，參加「4個不同意，台灣更有力」公投說明會宣講。（陳淑芬攝）

副總統賴清德16日到中市均安宮，參加「4個不同意，台灣更有力」公投說明會宣講。（陳淑芬攝）

副總統賴清德16日下午在中市「4個不同意，台灣更有力」公投說明會表示，台中市民應該優先關心「珍愛藻礁」及「萊豬」議題，中市煤炭發電最多，也是工業發展的地方，為台中人的健康及企業外銷關稅問題，一定要投不同意。他並大力推薦中二立委補選參選人林靜儀，現場高喊「當選」。

民進黨中市「4個不同意，台灣更有力」公投說明會下午4時許在中市均安宮前廣場舉行，立委何欣純、台中市黨部主委李天生、前台中市副市長陳大鈞及中二立委補選參選人林靜儀等人也到場宣講。

賴清德強調，台中人對公投應該優先關心「珍愛藻礁」及「萊豬」兩議題，「珍愛藻礁」訴求保護藻礁好像沒問題，但是實際是要遷建「大潭三接」，用煤發電最多的是台中，天然氣發電增加，燃煤才能減少，火力發電廠天然氣設備已蓋好，若無法用天然氣發電，未來1年至少要增500萬噸燃煤，恐怕影響台中人的健康。

賴清德並指出，新冠肺炎防疫初期口罩不夠，是台中工具機業者研發製造口罩機器解決難題，台灣與美國貿易談判，若提高關稅就會影響台中企業，萊克多巴胺的美豬都有國際標準，過去也有美國牛肉來台，「吃美國牛肉沒問題、吃美國豬肉有問題」是沒有道理的事。

此外，賴清德說，核四是22年的拼裝車，一定要反對重啟；而公投綁大選說是要「省一遍工」，其實是要「忙一世人」，上次選舉的公投票有10張、市長等選舉有3張，公投是主權在民的展現，不能隨便選一選。

「當選！當選」現場高喊當選口號為林靜儀造勢，她重申總統蔡英文所說的「每個時代的人，都有各自的使命」，並強調她從醫20年，在台中有很多的病患，但是這個時機，她一定要出來承擔，要把這一戰打贏。