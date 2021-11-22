關於2024的總統大選，新北市長侯友宜是否會代表國民黨參選，引發外界關注；而台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦皆面臨任期屆滿卸任，也雙雙被點名可能挑戰2024總統大位。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，對照歷次的未來政治領袖評比調查，侯友宜與副總統賴清德皆擁有穩定的支持度，如果2024總統選戰，藍綠由侯友宜與副總統賴清德兩人對決，侯支持度為41.8%，賴支持度為38.6%，侯微幅領先，差距3.2%，屬膠著狀態。

根據《ETtoday新聞雲》今公布的民調，調查期間為11月17日至19日針對18歲以上的民眾進行「2024總統選舉人選調查」。調查指出，對照歷次的未來政治領袖評比調查，侯友宜與賴清德皆擁有穩定的支持度，侯友宜看好度一直維持冠軍領先地位，而賴清德的看好度多維持在前三名內。若2024總統選戰，藍綠由侯友宜與賴清德兩人對決，侯友宜支持度41.8%，賴清德支持度38.6%，侯友宜微幅領先，差距3.2%，屬膠著狀態。

不過，該民調也提到，若是民眾黨主席柯文哲加入戰局，柯將瓜分侯的原先支持者，使得賴清德以35.5%的支持度，微幅領先侯友宜支持度30.3%，差距5.2%，不過目前距離2024大選時間尚早，選舉態勢仍可能會有變化。

另外，根據該民調調查，若2024總統選舉是由賴清德與國民黨主席朱立倫兩人藍綠對決，則賴清德以45.9%的支持度勝過朱立倫28.7%的支持度，兩人差距17.2%。若柯文哲加入戰局，則賴清德支持度38.6%，柯文哲支持度25.5%，兩人差距13.1%，賴清德勝。

若是分別看國民兩黨的「黨內互比」，該民調結果顯示，在綠營的賴清德與桃園市長鄭文燦這兩人中，賴的支持度42.3%，鄭的支持度12.1%，兩人的支持度差距有30.2%，然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有45.6%。藍營部分，黨主席朱立倫與侯友宜這兩人中，侯的支持度43.0%，朱的支持度13.4%，兩人的支持度差距有29.6%，然而此題表示「都不支持」以及不表態的民眾，有43.6%。

至於該民調的調查方法是以「手機簡訊」進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1833份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.29%。