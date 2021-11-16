民進黨婦女部16在桃園舉辦首場新住民朋友專場公投說明會，現場有近100位來自越南、印尼、中國、柬埔寨、菲律賓、泰國的姊妹參與。新住民代表們紛紛上台致詞，表達為何要投下4個不同意，民進黨副秘書長林飛帆直呼，看你們用不是母語的話演講，讓他非常汗顏。

民進黨婦女部主任許嘉恬說，新住民的姐妹把台灣當成安身立命的新故鄉，不會盲目投票而是會仔細評估才下決定，謝謝新住民姐妹願意給總統蔡英文、市長鄭文燦、民進黨機會，1218公投並不是為了任何政黨投票，是要為台灣而投票。

牽手泰文化協會理事長孫莉安說，身為媽媽最在乎的是核能問題，日本311核災發生時，因輻射問題，食物無法出口、房子沒人敢住、水沒人敢喝，她相當反對。來台已23年的桃園新住民協會理事長林桂金表示，前總統馬英九開放萊牛進口9年，萊牛可以進口為何萊豬不行？況且日本、越南、韓國等都已開放。

「看新住民姐妹用中文表達對公投的看法，我很汗顏！」，民進黨副秘書長林飛帆說，台灣自1996年才有首次總統直選，換算起民主只有25歲，1218公投是國家轉型的重要關卡，台灣跟世界各國須更近一步接軌，請在場姐妹投下4個不同意，他也希望有一天能用新住民語言告訴姐妹們這段話，贏得在場新住民的歡呼。