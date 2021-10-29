臉書28日正式宣布改名為「Meta」，商標從藍底白字小寫f換成無限符號形狀，以反映執行長祖克柏追求的「元宇宙」願景目標。但學者專家批評，臉書改名目的在於重塑形象，試圖躲避外界指控該平台煽動仇恨、追逐利益的諸多批評，但此舉無法改變事實，也無助於留任員工或吸引人才。

專家表示，臉書改名是為了轉移外界對於「內部文件」的注意力。該文件日前遭外洩，內容顯示臉書忽視內部警告、追逐利益更勝於打擊仇恨言論與虛假消息，對於現實世界帶來傷害。

監督團體「真實臉書監督委員會」（RFOB）表示：「改名無法改變事實：臉書正傷害民主，同時散播假訊息與仇恨。」

喬治城大學商學院教授霍爾頓（Brooks Holtom）表示，臉書擁有許多優秀人才，其他對手正摩拳擦掌、準備大動作挖角，臉書此時狀況可說是「岌岌可危」。

人力資源網站Glassdoor數據顯示，臉書企業雇主形象下滑，從2018年第一名降至2019年第七名，2020年排名23，今年回升至11名。