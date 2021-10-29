沒主持城中城調查報告遭批「逃避責任」 陳其邁：尊重獨立調查

高雄城中城大火行政調查報告，今天下午3時將由副市長林欽榮在市政府對外說明，高雄市長陳其邁行程卻安排前往那瑪夏區參加台29線雙連堀路段瀰富羅橋-板布努瀾橋通車等行程，遭藍營人士質疑「說好的負責呢？躲得真遠！」陳其邁表示，因為這是尊重獨立行政調查的11位委員，其中有8位是外部委員，以外部委員為主的一份調查，所以，由調查小組的所有成員來共同公佈這份調查報告。

陳其邁表示，今天下午3時會由11位獨立的行政調查小組成員，來公佈對於城中城大火的調查報告，這11位裡有8位其實是外部委員，其中包括消防專家，還有法界代表，另外3位是市府同仁來協助調查。

陳其邁說，經過7次會議，調查報告的公布會主要會針對起火原因、救災過程、行政管理部分以及制度面檢討，提出完整報告，我們也會根據相關調查報告，包括整個行政管理工作是不是沒有落實，或者是碰到困難沒有辦法來執行落實的部分，也都會一併檢討，所以，我們會根據調查報告來追究或者釐清相關人員責任，要看整個調查報告，我們會根據調查報告來釐清責任、追究責任。

針對有人質疑是否逃避責任？陳其邁表示，這是尊重所有外部調查的委員，因為有8位，其中大多數都是消防或公安領域的專家，由外部所有委員來主導，也針對我們內部在行政管理過程裡是不是，譬如說在管理的責任，或者是碰到一些困難沒有辦法落實的部分，也都會在調查報告裡由外部委員來進行獨立調查。