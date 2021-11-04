高市議員邱俊憲與民團互相嗆聲。（柯宗緯攝）

高市民間鬥士團體今（4）日號召數10人到高市議會門口陳抗，要求高雄市長陳其邁下台。原本民團決定靜坐抗議等陳其邁出來面對，未料高市議員邱于軒與高市議會警衛隊居中協調後，原開放讓3人進入議會市長休息室門口表達訴求，未料最後擦槍走火，數10人直接闖入，還與高市議員邱俊憲起口角，場面相當火爆。

邱于軒直說，今天的行為是官兵民反，市民要公道，要看到陳其邁不要嘴巴說負責，什麼都做不到，要求陳其邁出來傾聽民意，不要一線官員變成墊背的。

邱于軒帶隊到市長休息室外頭時，民進黨高市議員邱俊憲不滿直嗆「邱于軒議員不要再作秀了，議場不是秀場」，未料此話一出引發民團大反彈反嗆「議員不要挑釁」，企圖突破警方人牆，向邱俊憲抗議，所幸最後被擋下。

原本民團被阻擋在議會門口，以靜坐表達抗議，但邱于軒今質詢完，步出議會門口與議會駐警隊協調後，雙方協議開放2、3個人進入議會理性表達訴求，未料最後場面失控，後頭人員硬是跟著闖入，讓警方也措手不及。

鳳山警分局長林依仰表示，「議會是議員活動的地方，分局是配合警衛隊來執行，外面由我們負責，但警衛隊開放讓他們進來，所以我們只能從旁配合協助維持議會秩序」。

媒體追問警察局長黃明昭「駐警隊由誰管轄？」黃明昭直回「議長」，駐警隊不是隸屬於警局管轄。對此，高市議會回應，有關今天陳抗民眾進入本會，邱于軒於質詢結束後與陳抗民眾互動，協助陳抗民眾代表3名入會向陳市長表達意見，但未能見到陳市長，因陳抗民眾未進行防疫實聯制，本會請其立即退離。