溫哥華市長參加今年台灣文化節現場照片。（加拿大亞裔活動協會提供）

高巿府行國處10日表示，高雄市推展城市外交再傳好消息，加拿大溫哥華市政府推動重啟與世界城市締交「友誼城市」關係，高雄市可望成為溫哥華市全球第1個友誼城市（Friendship City）。

高雄巿長陳其邁指出，今年9月，溫哥華市政府與市議會計畫重啟與世界其他城市建立友誼關係，尤其是跟高雄市。在雙方民間社團努力促成下，高雄市非常期待能與溫哥華市締盟，也相信雙方日後會有更深入的交流與合作，共同豐富城市雙邊的多元發展。

行國處表示，溫哥華與高雄市雙邊計畫締結友誼城市的消息傳出，也讓中國駐溫哥華總領事館跳腳，以一貫打壓台灣與國際社會進行官方往來的姿態，放話反對溫哥華市政府與高雄市建立友誼城市關係。

陳其邁對此強調，台灣是主權獨立國家，蔡英文總統在今年國慶演說中也宣示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，高雄市與世界各國城市的往來交流，皆本於雙邊友好互利並分享共同核心價值，呼籲中國勿政治干預。而溫哥華市長史都華（Kennedy Stewart）稍早也曾公開表示，中國的霸道行為，讓他直接拒絕與中國官方人員會面。