警方為了找少女，帶著少女照片在板橋火車站附近地毯式查訪商家。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名輟學中的高一少女，雙十節時，因不做家事遭母親責罵後，負氣離家，母親擔心女兒遭遇不測報警；岡山分局和少年隊警方組專案小組尋人，少女離家經常性關機，警方透過臉書網路交友圈，過濾網友，2周後查出少女曾出現離家300公里的板橋火車站附近公園，帶著少女照片地毯式搜索，終於在街頭尋獲平安無事的少女。

警方指出，家住岡山地區少女小玲（化名），就讀高一但輟學在家，今年雙十節當天，因母親要求她做家事，小玲不從和母親發生口角，又遭父母責罵，一氣之下，離家出走，父母擔心女兒在外遭遇不測，焦急報警。

岡山分局和少年隊警方共組專案小組調查小玲下落，小玲離家後將手機關機，警方追查小玲手機最後的發話位置在雙北地區，警方猜測她可能北上找網友，於是過濾她的臉書交友圈，發現小玲可能到淡水、金山，根據小玲過往留下的交友訊息分析，小玲很可能投靠家住在板橋的劉姓網友。

警方漏夜驅車北上找人，劉姓網友告知警方，小玲曾表示要去板橋火車站和公園休息，警方於是帶著小玲的照片，在新莊、板橋兩地火車站、捷運站及周遭公園不斷查訪、地毯式搜索，終於在公園尋獲狼狽不堪的小玲。

當時身上只剩不到300元的小玲見到少年隊女警，當場難過落淚，警方安撫她的情緒，小玲透露離家半個多月來，每日三餐不繼又露宿街頭，才知在外生活不易以及家庭溫暖。在警方安撫勸說下，解開小玲和父母之間的心結，和父母淚眼團聚 。