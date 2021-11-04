新北市議會總質詢進入第8天，新北市長侯友宜歷經6天綠營議員質詢洗禮後，今日由國民黨團上場，藍營議員痛批綠營議員質詢只會搞政治操作，也讓侯有更多時間回應相關綠營議員何博文近期的質疑。侯友宜表示，議員是否當過兵他從不清楚，無論用任何形式都能夠愛國家，但絕對不能質疑他人愛國心。

國民黨團書記長周勝考說，看到在野黨這幾天對市長的質詢，真的讓人霧裡看花，到底侯友宜是新北市長還是總統，除了要管中共飛機繞台，還要管到小貓、小狗，是不是侯友宜的建設沒地方沒毛病讓在野黨挑，才會把總統高度兩岸論述拿到議場。

周勝考說，愛台灣是發自內心，愛國是每個人的責任，如果人家打過來，「我要跟他打」， 綠營議員何博文還在節目上說侯友宜卑鄙害他不得不透露心臟病隱私，明明何博文沒當過兵從來都不是市長講的，一切都是何所引起，卻反過來罵人。

侯友宜說，他從來不會問議員隱私，從不知道議員有沒有當兵，他只有一個想法，就是把身體照顧好，可用任何形式愛國家，與當不當兵是兩回事。

議員蔡淑君也說，綠營議員質疑新北市動保處保庇違法寵物業者，稽查員還涉嫌通風報信，甚至羞辱新北市政風處是「把風處」，市府未來對於執法人員是否要攜帶密錄器，或相關培訓，除確保執法正確，也能保障執法人員權益。

議員楊春妹與江怡臻也認為，應該把這件事調查清楚，讓案件水落石出。

侯友宜說，動保處不是偵查單位，確實相關執法內容要加強，對於爆料影片中動保處人員到現場才脫掉背心，很容易被反蒐證，他贊成動保處應該配備密錄器，並加強教育訓練。

侯友宜說，案件保證一定要查到水落石出，已調閱周邊監視器勾稽相關軌跡比照重大刑案偵辦，動保處同仁過去曾被這家業者恐嚇過，仍堅持到現場取締，該負責該負責、該還清白就要清白。