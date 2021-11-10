基隆捷運爭議不斷，日前引發台北市長柯文哲與基隆市長林右昌隔空交火，今天基隆市議會施政總質詢時，有議員再次提及蹭聲量問題，林右昌回應，可能因為他最近聲量超過柯，柯吃醋、不習慣。

市議員陳明建今天總質詢時，針對基隆捷運議題提出質疑，近日時常在新聞媒體上看到柯文哲、林右昌兩人在「空中」吵來吵去，外界有聲音認為是林右昌在蹭柯文哲聲量？對此，林右昌回應，柯文哲昨天有提到蹭聲量問題，可能是因為自己最近的聲量超過柯，柯吃醋、不習慣。

林右昌說，基隆捷運的問題其實很單純，但因政治口水，扭曲了大家的認知，而柯文哲每次批評到最後都是錯的，真的非常不可取，他強調，基隆捷運不只是基隆的問題，對於北北基廊帶的民眾和經濟發展有非常大的助益，不單單只是為了通勤，這點已經講過N次了。

另外，中央自購59.4萬劑AZ疫苗於6日晚間抵台，但效期僅約1個月，引發外界熱議，莊人祥對外說明，是國際間疫苗供貨不穩定，可在效期內接種完畢。不過，仍遭柯文哲酸，「是認為我智商不到70嗎」？

對此，林右昌說，這就像人在取名字時，常會講命裡面欠什麼然後要補什麼，欠水補水，欠金補金，可能這是一種補償心態，柯文哲的行為可能也是一樣，一直講、一直講，可能表示柯也欠缺什麼東西。

林右昌進一步指出，很少聽到諾貝爾獎得主或世界非常知名的科學家一直講自己智商多少，他認為，越聰明的人應該要越謙虛才對，對於柯文哲批評莊人祥智商只有70，他非常不以為然。