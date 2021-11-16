基隆捷運爭議不斷，外界議論紛紛，有專家認為，台鐵、捷運無法共存，必須擇一，也有學者建議，先將台鐵全面優化。對此，市長林右昌表示，不要什麼都一句話台鐵改革，談了二十幾年基本上做不到，大家都清楚。

基隆市議員韓世昱今天質詢提出，交通部前部長賀陳旦、淡江大學運輸管理系教授張勝雄日前針對基隆捷運建設給予許多建議與意見，包括基隆到台北不足以支撐2項鐵道系統、先改善台鐵營運等，詢問市長林右昌有何看法？並提及基隆到八堵段該如何讓基隆人決定，未來會採取公投綁大選或是網路票選，還是有其他因應措施？

林右昌答詢時指出，專家學者的建議與意見可以納入參考、評估，但台鐵今年才發生大事故，改革議題不斷，從數十年前歷任行政院長、交通部長都在談，他認為，台鐵組織架構及票價等很難調整，全面提升背後應該是全面檢討體制，不過，實際上談了20幾年答案大家都清楚，依目前狀況基本上做不到。

針對基隆到台北運量不足問題，林右昌說，現在時空、背景、環境皆已不同，學者可能不了解整個基隆河谷廊帶發展情形，或是依過去印象、純交通想法談這件事，但從北北基桃一千萬首都圈來看，基隆捷運建設對台北、大台北都會發展是必要的，台北需要國際空港、海港，不只是從基隆市角度出發。

至於未來基隆人是否以公投方式決定基隆至八堵段路線，林右昌則不解反問，「要公投什麼？公投蓋或不蓋？」他說，基隆捷運談了數十年，大家態度非常清楚，就是希望有這項建設，不需透過公投做決定，因為公投需要有明確的議題和標的。

林右昌強調，未來公聽會也不會只舉辦一場，會請交通部把各種可行評估結果向市民充分說明，包括評估過程、方案利弊等。