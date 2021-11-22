中華奧會主席林鴻道（中）與身兼中華職棒會長的立法院副院長蔡其昌（左三）22日與東奧男子團體射箭銀牌選手湯智鈞（右起）、舉重金牌選手郭婞淳、T1聯盟會長錢薇娟、職籃聯盟「P. LEAGUE＋」執行長陳建州、中職富邦悍將副領隊陳金鋒等體育界人士一同拜會朝野黨團，為體育界請命。（黃世麒攝）

中華奧會主席林鴻道（左二）與身兼中華職棒會長的立法院副院長蔡其昌（左一）22日與東奧男子團體射箭銀牌選手湯智鈞、舉重金牌選手郭婞淳、T1聯盟會長錢薇娟（右一）、職籃聯盟「P. LEAGUE＋」執行長陳建州（右二）、中職富邦悍將副領隊陳金鋒等體育界人士一同拜會朝野黨團。（黃世麒攝）

東奧女子舉重金牌郭婞淳、台灣巨砲陳金鋒等體育界人士，今日齊赴立法院拜會各黨團，呼籲儘速修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，提升企業擴大參與體育的誘因，共創體育產業蓬勃發展。

郭婞淳、陳金鋒及P.LEAGUE執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、射箭國手湯智鈞等人，今日在立法院副院長蔡其昌及中華奧會主席林鴻道的陪同下，赴立院拜會，希望能盡快處理《運動產業發展條例》第26條之2修法。

陳建州、錢薇娟表示，企業在運動產業中扮演很重要的角色，當有資源投入到職業隊後，職業隊有責任、義務、使命紮根地方，三級選手經由這一筆款項，高中到大學都有更好的資源去養成、訓練，這樣國際賽成績會有明顯提升。

蔡其昌表示，上會期該條例原訂可以完成修法，但因為疫情衝擊，所以就暫時被擱置下來，體育界對於該條例的過關，大家殷切盼望；本次修法，政府只要設計一點點誘因，就可以讓企業界對於捐助體育活動大力支持，這是一個很好的設計，目前修法最大的爭議在於抵稅額度，朝野委員都很支持，但需要有個共識。

蔡其昌指出，職棒成立32年，基本上到現在每一隊都還是虧損，大家為了國球、為了回饋球迷、為了照顧球員，這些企業都無怨無悔的付出，但長期下來，這並不是一個好方法，修法通過讓產業能夠自立自強、自給自足生存，才是體育產業能夠持久發展的妙方。