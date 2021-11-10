新北市近期發生幾起槍擊案，昨新莊發生碰撞持刀刺人糾紛，被傳是隨機殺人，綠營因此批新北是「慶記之都」，讓警察局長黃宗仁在市政會議忿忿不平，直言警方24小時內破案，政治人物不該消費警察同仁；新北市長侯友宜說，警消人員永遠朝最危險地方前進，新北警察不可碰政治與政黨，外界也不要故意操弄不實訊息打擊新北警消同仁。

黃宗仁在市政會議輿情討論指出，昨晚新莊發生一起婦人被刺事件，主因是雙方走路碰撞引起的糾紛，卻在網路上被說是隨機殺人，另板橋鬥毆事件，警方也是立刻把相關人員帶回調查。

黃宗仁說，這周三重、蘆洲確實有角頭背景人士為不法利益開槍 ，警方拚老命連夜在24小時內抓回所有涉案人員並移送法辦，可形容是「月亮作案、太陽前抓回」，社會進步犯罪難以避免，但警方拚盡全力破案，他不願意提數據，但新北治安治理能量是全國第一。

黃宗仁說，治安不好局長負責，警察是人民的，希望相關人不要消費傷害基層警察，類似案件全國都有，有效制止是他們的責任，感謝市長第一時間跳出來捍衛警方。

侯友宜說，大家沒當過警察、基層公務員不知他們辛苦，他擔任警40幾年，他們都知道警消人員對國家的使命超過他們自己的生命價值，警察打的仗不輸軍人打的仗，別人不敢碰的有計畫殺人、槍擊案，新北也是扛起責任一案一案偵破， 願意付出生命來做。

侯友宜說，新北在警力最不足條件下，做到全國第一談何容易，新北治安在大家努力下非常穩定，偶爾發生零星個案，立即偵破有效管控，面對外面故意操控，新北將持續把治安、公安做好。