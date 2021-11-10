返台檢疫政策從原本14天集中檢疫，改成10＋4，中央又研擬再改為「7＋7」，新北市長侯友宜今受訪表示，中央每件政策都要做好充分溝通，決策過程要仔細評估，了解執行面是否能做到，還有很多業者、防疫旅館、交通都要配合，中央要謹慎為之，一切還是要以防疫安全且能落實執行為前提。

侯友宜說，不管是10＋4或是7＋7都是中央的權責，但他強調，不要忘了阻絕於境外，若進到境內大家很難防守，屆時全民就辛苦了，中央決策過程中要仔細評估。