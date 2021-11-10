中央研擬入境改為7＋7 侯友宜：決策要考量執行能否做到 15:092021/11/10 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央研擬入境改為7＋7 侯友宜：決策要考量執行能否做到。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 返台檢疫政策從原本14天集中檢疫，改成10＋4，中央又研擬再改為「7＋7」，新北市長侯友宜今受訪表示，中央每件政策都要做好充分溝通，決策過程要仔細評估，了解執行面是否能做到，還有很多業者、防疫旅館、交通都要配合，中央要謹慎為之，一切還是要以防疫安全且能落實執行為前提。 侯友宜說，不管是10＋4或是7＋7都是中央的權責，但他強調，不要忘了阻絕於境外，若進到境內大家很難防守，屆時全民就辛苦了，中央決策過程中要仔細評估。 完整接種才能7＋7 莊人祥：大陸疫苗考慮入列 八大行業復工 新北稽查120家其中13家有缺失 #新冠肺炎 #台灣 #7+7 #返台檢疫 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠營指新北淪「慶記之都」 侯友宜：不要消費警消 11:032021/11/10 社會 房價狂飆年輕人買不起房 徐榛蔚：花縣府擬推「青年住宅2.0版」 11:282021/11/10 生活 7大疫苗突破感染率出爐 打這款疫苗確診人數最多 14:292021/11/10 生活 邁：多數返鄉民眾希望住滿14天 04:102021/11/10 焦點要聞 顏寬恒參選中二選區 侯友宜回應8字 10:272021/11/10 政治 科技神助攻 新藥研發加速 04:102021/11/10 投資理財 春節返台檢疫7＋7有譜 陳時中鬆口：最快本周宣布 11:152021/11/10 生活 勞工重啟入境 印尼成為第一個恢復引進國家 11:502021/11/10 政治 陸疫苗覆蓋率高仍現「超級傳播者」陳秀熙：慎防Delta隱性感染 10:432021/11/10 生活 日本入境鬆綁 不認台灣小黃卡 04:102021/11/10 焦點要聞 日月光前進校園 推魚菜共生 04:102021/11/10 焦點要聞 生活熱門新聞 7大疫苗突破感染率出爐 打這款疫苗確診人數最多 - 生活 王必勝認了不適當關係 網翻小三回應火更大：辯解一堆 - 生活 外遇生子？護理師小孩是誰的 王必勝改口了 - 生活 BNT不急著打第二劑 前台大醫曝2劑最佳間隔時間 保護力更好 - 生活 完整接種才能7＋7 莊人祥：大陸疫苗考慮入列 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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