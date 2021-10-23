「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。兩岸最高領導人之間最新一輪的隔空喊話仍然火星四濺，特別是蔡英文的「兩岸互不隸屬說」橫空出世，輿論一片譁然。民進黨政府一派理直氣壯，堅稱「互不隸屬」只是陳述事實。大陸國台辦同樣義正詞嚴，揭露互不隸屬就是赤裸裸販賣「兩國論」。首鼠兩端的中國國民黨既不敢違逆所謂「主流民意」，又不能對「新兩國論」完全無動於衷，處境相當尷尬。

在蔡英文發表「雙十講話」後，國民黨主席朱立倫矛頭直指民進黨片面改變中華民國歷史，提醒蔡英文不能改變國號。至於包括「兩岸互不隸屬」在內的「四個堅持」，朱立倫居然以讚許的口吻表示，「做比說重要，國民黨期待蔡英文努力」。民進黨發言人如獲至寶，馬上將了國民黨一軍。「民進黨期待在野黨一起約定信守四個堅持，宣示與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯吞併。」

朱立倫此時才發覺授人以柄，兩天後趕忙調整口徑，痛批蔡英文「新兩國論」的主張違憲，跟「中華民國台灣72年」的說法一樣是在改變現狀，搞台獨。發表補救聲明後，朱立倫不忘重申「中華民國派」的立場：「只有國民黨才是堅決捍衛中華民國，遵守中華民國憲法，永遠維護我們的民主自由，這才是維持現狀，也是捍衛下一代的幸福與和平。」

既然國民黨自詡遵守中華民國憲法的模範生，難道不知道根據憲法，大陸也是中華民國領土，何來互不隸屬一說？然而，民進黨在準備「雙十講話」文稿時早就掌握了國民黨的軟肋。一方面，如果國民黨以憲法為依據，對民進黨反唇相譏，主張大陸（中華人民共和國）隸屬於中華民國，會被認為與「主流民意」相悖，無異於自欺欺人。另一方面，既然國民黨堅持「中華民國是主權獨立的國家」，更不可能承認中華民國隸屬於中華人民共和國。因此民進黨料定朱立倫只能默認「兩岸互不隸屬」。果不其然，朱立倫兩天後才反應過來，國民黨又被民進黨牽著鼻子走了。

民進黨謀「獨」乃司馬昭之心，共產黨促統更是矢志不渝的使命。國民黨夾在兩者之間，進退維谷。這邊廂，無論中國國民黨還是中華民國，「台灣化」的進程看似不可逆轉。因此，國民黨和民進黨在「四個堅持」上其實有很多共同語言。這就可以解釋為什麼朱立倫沒有立刻指出「兩岸互不隸屬」違憲，相反還一度附和甚至鼓勵蔡英文說到做到。

那邊廂，中國國民黨和中華民國畢竟姓「中」，不可能與中國大陸一刀兩斷。國共最高層好不容易恢復了交流，其基礎就是共同堅持「九二共識」，反對「台獨」。故朱立倫不能對「新兩國論」完全視而不見。但國共對「台獨」的定義顯然相去甚遠。大陸反對一切形式的「台獨」，國民黨的態度卻曖昧得多，民進黨對此心知肚明。這就決定了藍綠鬥爭有底線，國共合作有上限。

兩岸政策明明是國民黨的強項，如今卻成了最大的軟肋，朱立倫可有良策？