為方便遊客規劃明年度賞櫻遊程，武陵農場公告2022年櫻花季疏運管制時程自2月12日至2月28日止，共17天。自由行散客將於11月1日8時30分起開放網路訂房，團客11月15日上午9時起開放旅行業網路登記，12月1日8時開放登記營位，依往年經驗預料以秒殺速度迅速額滿。

一期一會的年度盛事「武陵櫻花季」將於明年2月浪漫登場，園方預估盛花期與過年年假並未重疊，公告自2月12日至2月28日止，將實施17天疏運管制，每日入園總量管制上限6000人，其中散客露營客共1800人，團客1000人，另保留約3200名額予公共運輸1日遊。

武陵農場2022年櫻花季依往例，每日入園總量管制上限6000人。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場副場長胡發韜表示，2022櫻花季團客於11月15日開放網路預約平台，提供旅行業登記，自由行散客及露營客分別於11月1日8時30分及12月1日8時同步開放電話及網路預訂。

武陵農場種植10多品種絕美櫻花，盛開季節色彩層次堆疊，令人驚艷。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

胡發韜說，每年2月櫻花季的住宿及露營區網路訂位均是以秒殺速度額滿，請欲前往農場賞櫻遊客及前準備，後續已確認訂房、營位的旅客可在1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或旅行社安排入園賞櫻。

武陵農場提醒，明年櫻花季疏運管制期間，比照往年實施交通疏運，會在明年初配合交通部公路總局共同發布新聞並辦理記者說明會。