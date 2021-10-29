來自日本的知名賣場「唐吉訶德」，今年初在西門町開幕打響第一砲，看好台灣市場，2館也已找好地點，不出日本選址模式，就選在3C、學生族群重鎮「光華商場」的八德商圈。網友認為，「唐吉訶德」沒有前進東區，真的是神操作！

由於「唐吉訶德」展店要求大坪數空間，2館一度傳出鎖定台北車站館前路原H&M店面，但根據經濟部商工登記資料顯示，「唐吉訶德」除了西門分公司，本月26日又設立忠孝新生分公司，地址就在八德路一段55號，2館地點正式曝光。

據了解，站前商圈不復當年繁榮，館前路一帶的交通狀況更是大問題；東區雖沒落，但店租居高不下；南西商圈則找不到適合地點。幾經尋覓，最後找到鄰近光華商場、由全球人壽興建的「希望廣場」大樓。

八德商圈除了光華商場、三創園區，匯集建國高架橋和市民大道這兩條台北市交通要道，建高甚至銜接國道1號，方便林口、桃園民眾北上朝聖；北捷忠孝新生站有藍線、黃線，論交通絕對便利。

最重要的，是隔壁就有北科大，符合「唐吉訶德」客群特性，連再遠一點的華山文創園區，都是潛在目標。網友讚嘆，日本人做事真的很仔細，找到一個CP值超高的據點，相信未來可以帶動當地另一波商機。