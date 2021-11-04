懂投胎比會投資還更重要！一名網友分享孩子滿月獲得的禮包，只見紅包袋幾塞滿鈔票，幾乎和新生兒的頭一樣厚，貼文引發網友熱議，讓不少人羨慕直呼，生對地方比努力來更重要，才剛剛登入人生就獲得現金大禮包，真的好羨慕。

一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，謝謝外公、外婆的滿月大禮包，並開玩笑說孩子的小名將從「屎尿多」改為「躺著賺」。從照片中可見，原PO口中的滿月禮包真的很大，厚到闔不起紅包袋口，厚厚一疊的鈔票，引發網友熱烈討論。

網友分享孩子滿月收到的大禮包，超厚紅包袋引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不少網友羨慕直呼，「一出生就比我多錢」、「登入就送現金大禮包」、「投胎比懂投資重要」、「感覺生對地方，比努力重要」、「目測有50萬以上」、「太羨慕了」、「含著金湯匙出身」、「這也太厚了吧！」

另也有網友驚呆表示，外公、外婆都已經包成這樣了，真好奇阿公阿嬤會給多少。甚至還有不少網友開玩笑說，不曉得還缺孫子或孫女嗎？我可以自己準備好牛皮紙袋。