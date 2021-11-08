「國民ETF」元大高股息（0056）受惠台股反彈行情，加快填息步伐，8日並在最大成分股長榮（2603）強漲「推波助瀾」之下，盤中最高來到32.4元，僅短短12個交易日即完成填息，改寫最速填息紀錄，近57萬股東笑納配息紅包。

元大高股息ETF於10月22日除息1.8元，順利搭上近期大盤補漲列車，股價穩步走高，而8日由成分股權重占比最高，達6.57％的長榮大漲8.77％領軍之下，推升盤中完成填息，扮演最大助力，第二大權重友達也上漲1.93％。

據統計，0056往年配息最快天數出現在2020年的28個交易日，此次配息1.8元，不僅配息金額優於去年，且填息天數更縮短至12個交易日，改寫最快填息紀錄。

法人分析，長榮第3季財報亮眼，支撐買盤回籠，加上籌碼已經過適當清洗整理，推升股價強勢反彈。此外，缺櫃、塞港問題預料至少延續至2022年上半年，有利貨運業者維持高獲利水準，市場對長榮明年配息抱有高度期待，若以息值角度而言，預料0056仍有表現空間。

0056目前最新受益人數達56.9萬人，其中近一個月搶進布局除息行情的投資人就有將近7萬人之多，順利賺到股息、價差。