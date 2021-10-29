勞動部8日召開基本工資審議委員會，拍板基本工資將調漲5.21％，由於國內本土疫情衝擊內需產業，經濟部29日與工商團體商討基本工資調整配套，會中提出領基本工資月薪的勞工每月補貼1000元、時薪勞工每月補貼560元的定額補貼案。

由於會中工商團體代表針對補貼金額、認定時點、行業別等都有提出相關意見，與會官員透露，這不一定會是最後的配套，目前仍在整理外界意見，會儘速再邀請業者代表來討論。

2022年的基本工資從現行的月薪2萬4000元調漲至2萬5250元、時薪由160元調至168元，調漲幅度約5.21％。由於國內本土疫情於5月轉趨嚴重，休閒娛樂業被迫停業、餐飲業也限制不得內用，讓內需產業冷颼颼，雖然近幾個月已經逐步解封，但行政院允擴會給予受疫情衝擊的產業相關補貼配套。

經濟部長王美花上午表示，配套措施已初步跨機關討論完畢，今日晚間會邀集產業溝通，確認後將對外說明草案。據了解，經濟部在會中提出「定額補貼」，基本工資月薪的勞工每月補貼1000元、時薪勞工每月補貼560元，補貼產業以商業服務業為主，營業額衰退幅度則是以今年11月至12月為比較基準，只要與去年同期營業額衰退15％以上就符合標準，補貼期間則為6個月。