基進黨立委陳柏惟今罷免案開票結果出爐，以7萬7千多張同意票遭到罷免。而目前已將第二階段連署書送件的台北市第五選區中正萬華區立委林昶佐罷免案進度，也開始受到各界關注。據《選罷法》規定，林昶佐罷免案第三階段罷免投票要過關，同意票必須超過6萬1187票，且同意票需超過不同意票。

無黨籍立委林昶佐罷免案，第二階段連署書日前送監。（資料照／林縉明攝）

為何要罷免林昶佐？童仲彥列5大理由：

一、林昶佐讓學生吃萊豬，2020年底，校園禁萊豬表決案，林昶佐配合民進黨政府，主張《學校衛生法》修法，不必禁用萊劑肉品與產製品。

二、同樣於2020年底，艋舺青山王宮大拜拜，林昶佐配合文化總會，炮竹噪音大鬧萬華三天三夜，讓萬華人不得安寧，林卻唱完就閃人、推諉御責。

三、林昶佐拿政府滿滿標案卻不住選區，根據監察院財產申報，林昶佐的房產幾乎都在大安區，日常生活更不在中正萬華。童仲彥受訪痛批，多年來，他的樂團拿了多少政府標案？當選立委後，換個人頭，辦活動、拍電影，都有政府預算來補，他「可知人民生活苦？」。

四、林昶佐假台獨意識型態誤國，連二二八家屬都看不過去的投機者，挑動對立，做為掩飾無能之護身符。童仲彥嗆「只見他開口閉口西藏達賴喇嘛，不見他關懷萬華西藏路台灣阿嬤」，面對罷免，林昶佐竟瞎扯說，「境外勢力」介入？

五、林昶佐利用疫情圖謀政治不軌，當萬華失去了那麼多條人命，被污名化時，林忙著幫民進黨官員說話，且徹查「3+11」有助於還萬華人清白，竟配合民進黨擋下；環南市場中央地方聯合防疫時，還在做政治盤算，惹得民怨大爆發。

罷免第二、第三階段門檻 罷免方估算。林昶佐罷免第二階段連署書於10月9日由領銜人鄭大平、台北市議員鍾小平、金色力量黨主席童仲彥送交台北市選委會3萬3千份連署書，而二階通過成立門檻為2萬4475份。第三階段通過門檻，據2020年總統大選投票數據顯示，該選區立委投票人數為24萬4748人，據規定，同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即罷免同意票門檻至少須為6萬1187票，且有效同意票需多於不同意票數，罷免方通過。

林昶佐2020年立委選舉得票。據中選會選舉資料庫資料顯示，2020年總統暨立委選舉，林昶佐參選的台北市第五選區立委選舉，中選會公布最後得票數為8萬1853票，而對手國民黨林郁方得票數7萬6437票，雙方差距5416票，林昶佐最終以44.91%的得票率勝選。