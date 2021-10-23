總統蔡英文23日出席「開陽能源公司麥寮天機太陽能電廠落成啟用典禮」時強調，面對國際淨零排放的趨勢及需求，期盼中央與地方繼續共同努力，讓台灣的綠電可以大步前進，也讓台灣符合國際上的要求，與國際能夠在同一個軌道上往前走。

蔡英文致詞時表示，能源轉型是她任內最重要的任務之一，對於能源政策、產業政策或環境政策都非常重要。在她的國慶演講中也清楚提到，能源轉型是國家要奠定可長可久的發展基礎，最重要的元素。因此，這是她任內一定要如期達成的任務，她也特別感謝行政院沈榮津副院長，以及所有行政團隊辛苦的努力與付出。

蔡英提到，蔡宗融所經營的開陽集團不僅是光電領先企業，同時也是「太陽光電發電系統商業同業公會」理事長，她要特別恭喜蔡宗融能夠完成重大的麥寮天機太陽能電廠計畫，並感謝蔡在發展綠色能源的這條路上，不但跟政府站在一起，也常常提供建言，讓行政團隊了解民間業者在發展綠能時所遭遇的困難。事實上，行政院副院長沈榮津跟行政團隊目前也會執行定期檢討機制，希望讓民間遭遇的困難都可以立即解決。

蔡英文說，很高興看到除了光電產業以外，還有金融業國泰金控、國泰人壽大力支持綠能產業的發展。政府在去年啟動「綠色金融行動方案2.0」，就是期盼金融機構共同支持能源轉型，創造更永續的發展。

蔡英文指出，在大家幾乎是急行軍的努力下，光電的設置量，相較於5年前已經成長了4.5倍，分擔尖峰用電的需求，也減輕尖峰供電的壓力，能有這樣的成績真的很不容易。

蔡英文接著說，除了中央的努力、業界的投入之外，也需要地方的共同配合。剛才她也仔細聆聽雲林縣長張麗善及立委蘇治芬對於綠電及綠能產業在雲林發展的想法，以及很多需要大家共同努力處理的問題。她期盼中央與地方繼續共同努力，讓台灣的綠電可以大步前進。

蔡英文指出，面對國際淨零排放的趨勢及需求，綠電發展的成敗及速度也會影響到國家的產業發展。在面臨全世界都有淨零排放的目標時，我們應該如何符合國際上的要求，與國際能夠在同一個軌道上往前走，這是我們非常重要的共同任務。