蔡英文證實美軍駐台 蘇貞昌：加強防衛是很自然的事

蔡英文總統接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪，證實美軍人員在台灣，目的在提高台灣的防禦能力。行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前，被問到此舉是否會增加兩岸戰爭風險，他表示，台美之間有良好互動，對於國軍的防衛能力加強，這都是很自然的事。國防部長邱國正則說，這不是駐部隊，而是交流，至於對岸要怎樣評斷，這非他能臆測。

CNN刊登總統蔡英文專訪內容，蔡英文在訪談中首度證實台灣的確有美軍的存在，但並未透露有多少美軍在台灣，僅表示「沒有外界想像的那麼多」；她也強調「我們與美國進行廣泛的合作，目的在於提高我們的防衛能力」。

對於蔡總統證實美軍在台訊息，是否會增加兩岸戰爭風險，蘇貞昌今表示，台美有共同的民主自由價值與認同，同時也是非常重要的貿易夥伴，全年就有2.43兆的貿易，彼此都認為應該要共同維護區域和平穩定。

蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，目前台美之間的關係是史上最好，美國也一再為台灣發聲，支持台灣加入國際組織、拓展國際空間；當台灣被無理打壓，美國也都仗義執言，台美之間有良好的互動，對於國軍的防衛能力加強，這都是很自然的事。

被問到美軍駐台是否會引起兩岸戰爭風險，國防部長邱國正表示，兩邊造成誤解就要努力去把誤解說明清楚，「我們軍方可以做的我已經表達了，這不是駐部隊，而是交流性質，至於對方要怎樣做評斷，這不是我能臆測的。」

邱國正指出，台美之間平常就有交流，也沒有刻意要去彰顯，也沒有刻意隱瞞，沒有檯面化不檯面化的問題，就是照正常程序來做，「既然大家都知道，有些訊息我也不便講得太清楚。」