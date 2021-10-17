今年入秋後最明顯涼空氣報到，氣溫下滑、天氣轉濕涼。今天清晨平地最低溫出現在桃園市楊梅區、18.7度。氣象局發布豪雨特報，東北風影響，易有短延時強降雨，今(17)日基隆北海岸、宜蘭縣地區及臺北市、新北市山區及有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。氣象局對基隆、雙北、宜蘭縣發布豪雨特報、桃園市、花蓮縣大雨特報。

氣象局也發布陸上強風特報。東北風明顯偏強，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，高雄、屏東沿海空曠地區及大臺北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

氣象局表示，今天(17日)東北風增強，北臺灣雨勢漸趨顯著，並有局部大雨或豪雨發生的機率，花東也有局部短暫的陣雨，其他地區雲量稍增，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，東北風帶來涼空氣，今天清晨晨低溫北部及東半部約22、23度，中南部24、25度，而白天新竹以北及宜蘭氣溫回升不多，整天濕濕涼涼，氣溫僅22至24度，苗栗及花東高溫約25至27度，中南部高溫28至30度，請適時增添衣物注意保暖。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天東北風增強，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；下風處南部地區污染物稍易累積；彰化、雲林及嘉義沿海地區因風速強勁，可能引發揚塵現象，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區短時間可能達紅色警示至紫色警報等級；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部及高屏空品區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。