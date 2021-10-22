東北季風發威，北海岸今晨出現17度低溫，再度刷新入秋以來新低。受水氣移入影響，中央氣象局針對北北基發布大雨特報。另菲律賓東部海域熱帶擾動發展中，有機會在下周看到颱風生成，預估對台無影響。

「今天台南以北，有滿多自動觀測站看到17度」，氣象局預報員劉沛滕指出，受東北季風影響，除了位在新北石門的富貴角出現17度低溫，台北市今晨也跌破20度，來到19.4度，符合東北季風定義，寫下入秋以來新低。

劉沛滕進一步指出，東北季風南下、華南雲雨區移入雙重影響，迎風面今陣雨不斷，基隆、新北、台北有大雨特報。預估雨勢將持續至周日（24日），要等到下周一（25日）才會趨緩，氣溫跟著回升。

另外氣象專家賈新興表示，菲律賓東部海域有熱帶擾動發展，最快下周一前後長出「瑪瑙」颱風，根據潛勢路徑圖，應不至於威脅台灣。

台灣地區接下來持續受東北季風影響，一波一波冷空氣接力南下，本月底前還有一波；明天也是24節氣中的霜降，代表天氣將逐漸由涼轉冷，民眾可以準備厚衣、暖被，迎接即將到來的冬天。