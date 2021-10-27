桃園市長鄭文燦27日下午前往東森購物台行銷復興區甜柿與農特產品，復興區因高海拔、日夜溫差大，加上土質易排水，甜柿因此甜度高達12至15度，清脆多汁、品質極佳，更勝於日本種植的甜柿。

每年10月為甜柿盛產期，採收期間只有短短1個月，復興區甜柿種植面積約有67公頃，每年產量約400多公噸，量少稀有。鄭文燦也向民眾透露選果訣竅，可參考4大特色，包括色澤均勻、萼片鮮綠、果面乾淨、果大飽滿，若選擇色澤較紅潤的柿子表示成熟度高、甜度甜，而色澤較青綠的柿子則是能保存比較久。

鄭文燦行銷當季的復興甜柿，1盒8顆約1.5公斤，優惠售價450元，原限量300盒，不到17分鐘即銷售一空，緊急調貨再追加100盒，他更邀請民眾至桃園及北橫風景區旅遊，購買在地新鮮甜柿及農特產品，共同支持在地小農、振興經濟。

農業局補充，桃園復興區以拉拉山水蜜桃聞名，許多人不清楚拉拉山也種植甜柿，復興區山巒起伏、日夜溫差大、土質易排水，平均溫度在18至23度間，非常適合甜柿生長，20年前農民開始種植日本甜柿，擇優良的品種，「富有」及「次郎」栽種，不僅果實飽滿，色澤鮮橙、果肉細緻，品質極佳。

疫情期間農民的農特產品銷售管道受阻，市府與各農會合作陸續協助農民推出，如有機蔬菜箱、水蜜桃線上宅配、鮮魚箱、西瓜箱、香瓜箱、台農57號地瓜箱等行銷，協助農民解決行銷通路問題。