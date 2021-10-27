中央氣象局表示，入秋後氣溫開始溜滑梯，降溫幅度以北部最明顯，大台北夜間氣溫可低於20度以下，明(28日)東北季風增強，明天入深到周六清晨，北部最低溫可能下探18度，周六起水氣增多，迎風面的東半部及北部，尤其基隆北海岸、大台北、宜蘭地區降雨機率較高。

今晚低溫下探20度！周末降雨機率高 氣象局最新說明｜2021.10.27

明天(28日)東北季風稍微增強，早晚稍微又涼一些，清晨中部以北及東北部約20、21度，花東及南部地區約23度，降雨範圍依舊以迎風面的基隆北海岸及東半部局部短暫雨為主，大台北地區雨較零星，其他地方多雲到晴，午後南部地區有局部短暫陣雨的機率；白天高溫方面，桃園以北及宜蘭、花蓮約24至26度，其他地方27至30度。

27至28日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局表示，大台北在10月中以後，在東北風吹拂之下，夜間氣溫可低於20度以下。(圖/氣象局)

第20號輕度颱風「瑪瑙」，位於台灣東方約1900公里的海面上，未來朝日本東方海面前進，並逐漸變性為溫帶氣旋，對台灣天氣無直接影響，但明日在基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海一帶有長浪發生的機率，請多加留意。

周五至周六清晨(29日至30日清晨)東北季風影響，北部、東北部早晚較涼，請適時添加衣物，降雨方面在迎風面的基隆北海岸、東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區有局部短暫陣雨。

周六白天至下周三(30日至11月3日)水氣增多，降雨範圍增加，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。11月4日至6日，台灣仍處於東北風的環境，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。