今天台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。（圖取自氣象局網頁）

受東北季風影響，加上華南雲雨區東移，水氣增加，北台灣整天有雨偏涼，高溫21度左右；今天台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。，氣象局今早也針對台北、基隆、新北發布大雨特報。

中央氣象局預報，今天北台灣地區整天都有降雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區雨勢會更明顯，並有局部大雨發生機率，東部、東南部及中部山區也有局部降雨，其他地方雲量增多，也有零星降雨可能。

溫度方面，今天北台灣地區高溫約21度左右，東部、東南部及中部地區約25～27度。

紫外線方面，今天台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣、連江縣為綠色「低量級」，其餘地區皆為黃色「中量級」，外出須做好防曬準備。

空品方面，今天環境風場為東北風，中部以北地區位於迎風面，擴散條件佳；下風處南部地區，污染物稍易累積，高屏地區須留意午後光化作用致臭氧濃度升高；彰化、雲林及嘉義沿海地區因風速增強，可能引發揚塵現象。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。